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Кислиця у Радбезі: Російська – мова, яку чують цивільні українці перед стратою

Тетяна ОлійникСереда, 10 січня 2024, 22:20
Кислиця у Радбезі: Російська – мова, яку чують цивільні українці перед стратою
КИСЛИЦЯ НА РАДБЕЗІ ООН, ІЛЮСТАРТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час виступу у Раді безпеки зауважив, що члени Радбезу щодня слухають мову війни, маючи на увазі виступи представників Росії.

Джерело: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у соцмережі "X", "Укрінформ"

Пряма мова: "Це мова, якою окупанти отримали наказ розпочати повномасштабну агресію проти України. Це мова, яку чують жертви, коли їх ґвалтують на очах у рідних. Це мова, яку чують багато українських цивільних перед стратою".

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Деталі: Також він заговорив французькою мовою, нагадавши представникам РФ, що нею розмовляло російське дворянство та дипломати в минулі часи.

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Кислиця порадив російській делегації "скористатися послугами перекладача" й перейшов на французьку мову "на знак визнання внеску, який Франція, Швейцарія та багато інших миролюбних країн зробили у справу миру і безпеки".

Пряма мова: "Це була мова російської дипломатії до приходу до влади прихильників більшовизму, які й сьогодні утримують владу в Кремлі".

Теми: ООН
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