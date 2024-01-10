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Кислица в Совбезе: Русский – язык, который слышат гражданские украинцы перед казнью

Татьяна ОлейникСреда, 10 января 2024, 22:20
Кислица в Совбезе: Русский – язык, который слышат гражданские украинцы перед казнью
КИСЛИЦА НА СОВБЕЗЕ ООН, ИЛЛЮСТАРТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Совбезе отметил, что члены Совбеза ежедневно слушают язык войны, имея в виду выступления представителей России.

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети "X", "Укринформ"

Прямая речь: "Это язык, которым оккупанты получили приказ начать полномасштабную агрессию против Украины. Это язык, который слышат жертвы, когда их насилуют на глазах у родных. Это язык, который слышат многие украинские гражданские перед казнью".

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Детали: Также он заговорил на французском языке, напомнив представителям РФ, что на нем говорило русское дворянство и дипломаты в былые времена.

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Кислица посоветовал российской делегации "воспользоваться услугами переводчика" и перешел на французский язык "в знак признания вклада, который Франция, Швейцария и многие другие мирные страны внесли в дело мира и безопасности".

Прямая речь: "Это был язык российской дипломатии к приходу к власти сторонников большевизма, которые и сегодня удерживают власть в Кремле".

Темы: ООН
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