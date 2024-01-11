Ракетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Увечері 10 січня окупанти вдарили ракетами по Харкову, 11 людей постраждали серед них – журналісти турецького видання.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, поліція Харківської області, міський голова Харкова Ігор Терехов, Суспільне Харків

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області – перебувайте в укриттях!"

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Оновлено: О 22:54 Синєгубов уточнив, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо, ракетами С-300.

Є пошкодження цивільного об'єкта. За даними Терехова, висока ймовірність, що всередині будівлі постраждали люди. Є загорання авто на стоянці.

Пізніше голова ОВА повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок ворожого удару 6 людей постраждали. Медики надають всю необхідну допомогу.

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О 23:17 кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб.

Поліція Харківської області повідомила, що всі постраждалі люди – цивільні. Серед постраждалих – двоє у важкому стані.

Оновлено: Майже о 00:00 11 січня Синєгубов повідомив про 10 постраждалих.

Пряма мова: "Одна людина – у тяжкому стані, одна - отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші - легкому.

Серед постраждалих – журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі".

Деталі: Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали 11 людей: 4 чоловіків віком від 31 до 38 років; 7 жінок – від 23 до 71 року.

9 постраждалих доставили до медзакладів.

35-річний чоловік перебуває у важкомі стані, 8 пацієнтів – у середньому; 2 – надали допомогу на місці.

Синєгубов також повідомив, що близько 22:30 ворог завдав удару по Київському району міста Харків, за попередніми даними, ракетами системи С-300.

Він уточнив: у результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів.