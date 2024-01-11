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Ракетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 января 2024, 00:01
Ракетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
ракетный удар по Харькову 10 января, фото: Суспільне

Вечером 10 января оккупанты ударили ракетами по Харькову, 11 человек пострадали среди них - журналисты турецкого издания.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, городской голова Харькова Игорь Терехов, Суспільне Харьков

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области – находитесь в укрытиях!"

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Обновлено: В 22:54 Синегубов уточнил, что российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова, предварительно, ракетами С-300.

Имеются повреждения гражданского объекта. По данным Терехова, высока вероятность, что внутри здания пострадали люди. Есть возгорание авто на стоянке.

Позже глава ОВА сообщил, что, по предварительным данным, в результате вражеского удара 6 человек пострадали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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В 23:17 количество пострадавших возросло до девяти человек.

Обновлено: Почти в 00:00 11 января Синегубов сообщил о 10 пострадавших.

Полиция Харьковской области сообщила, что все пострадавшие – гражданские. Среди пострадавших – двое в тяжелом состоянии.

Прямая речь: "Один человек – в тяжелом состоянии, один – получил ранения и находится в среднем состоянии, другие – в легком.

Среди пострадавших – журналисты турецкого издания, которые проживали в отеле.

Ликвидация последствий продолжается, спасатели продолжают тушение пожара".

Детали: Позже Синегубов сообщил, что в результате вражеского обстрела центра города Харькова пострадали 11 человек: 4 мужчин в возрасте от 31 до 38 лет; 7 женщин – от 23 до 71 года.

9 пострадавших доставили в медучреждения.

35-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов – в среднем; 2 – оказали помощь на месте.

Синегубов также сообщил, что около 22:30 враг нанес удар по Киевскому району города Харьков, по предварительным данным, ракетами системы С-300.

Он уточнил: в результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей.

Темы: Харьковракетный удар
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