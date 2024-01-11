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Посол: 29 українцям відмовили в евакуації із Сектора Гази через співпрацю з ХАМАС

"Українська правда"Четвер, 11 січня 2024, 00:58
Посол: 29 українцям відмовили в евакуації із Сектора Гази через співпрацю з ХАМАС
Евакуація українців із Сектора Гази. Фото: Офіс президента України

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що служби безпеки Ізраїлю та Єгипту не надали дозвіл на евакуацію 29 українських громадян із Сектора Гази через їхню співпрацю з ХАМАСом у той чи інший спосіб.

Джерело: Корнійчук у коментарі hromadske

Деталі: Він зазначив, що кількість громадян України, які залишилися у Секторі Гази, більша, ніж 29. Йдеться про тих, які зокрема не захотіли виїжджати раніше. За його словами, всі охочі могли евакуюватися більше ніж один раз.

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Пряма мова: "Ми ж не можемо примусово їх звідти витягнути. Ми вмовляли людей виїхати, але не всі погодились з різних причин. У когось літні батьки, комусь чоловіку не дозволили. Ці 29 громадян – це все чоловіки, які співпрацювали з ХАМАСом у той чи інший спосіб".

Деталі: Корнійчук додав, що українська сторона боролася за кожного свого громадянина. Для частини українців було погоджене проведення додаткових заходів безпеки під час їхнього перебування в Єгипті, щоб далі відпустити.

За його словами, в України, як і у всіх країн-партнерів, така сама ситуація: загальний відсоток тих, кому не дозволено виїхати, не більше 7 %.

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Пряма мова: "Комусь повезло менше, тобто, мабуть, щодо них є більше доказів про їхню співпрацю з ХАМАС. Але рано чи пізно ця ситуація розвʼяжеться, війна не буде нескінченною".

Теми: Сектор ГазиХАМАСвійна
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