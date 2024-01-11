Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что службы безопасности Израиля и Египта не предоставили разрешение на эвакуацию 29 украинских граждан из Сектора Газа из-за их сотрудничества с ХАМАСом тем или иным способом.

Источник: Корнийчук в комментарии hromadske

Детали: Он отметил, что количество граждан Украины, которые остались в Секторе Газа, больше, чем 29. Речь идет о тех, которые в частности не захотели выезжать раньше. По его словам, все желающие могли эвакуироваться более одного раза.

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Прямая речь: "Мы же не можем принудительно их оттуда вытащить. Мы уговаривали людей уехать, но не все согласились по разным причинам. У кого-то пожилые родители, кому-то мужу не позволили. Эти 29 граждан – это все мужчины, которые сотрудничали с ХАМАСом тем или иным образом".

Детали: Корнийчук добавил, что украинская сторона боролась за каждого своего гражданина. Для части украинцев было согласовано проведение дополнительных мер безопасности во время их пребывания в Египте, чтобы дальше отпустить.

По его словам, у Украины, как и у всех стран-партнеров, такая же ситуация: общий процент тех, кому не разрешено выехать, не более 7%.

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Прямая речь: "Кому-то повезло меньше, то есть, видимо, по ним есть больше доказательств об их сотрудничестве с ХАМАС. Но рано или поздно эта ситуация разрешится, война не будет бесконечной".