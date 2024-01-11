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Рятувальники показали наслідки ракетного удару по центру Харкова

Ольга Глущенко Четвер, 11 січня 2024, 01:26
Рятувальники показали наслідки ракетного удару по центру Харкова
ракетний удар по Харкову 10 січня, фото: ДСНС

ДСНС оприлюднила фото порятунку та усунення наслідків ракетного удару по центру Харкова ввечері 10 січня.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначили, що на момент їхнього прибуття були виявлені пошкодження триповерхової будівлі готелю, а також легкових автомобілів, припаркованих поруч.

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Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів.

Із будівлі було евакуйовано 8 людей.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 11 людей, серед них – журналісти турецького видання.

Теми: Харківракетний удар
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