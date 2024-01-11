Спасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова

ГСЧС обнародовала фото спасения и устранения последствий ракетного удара по центру Харькова вечером 10 января.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели отметили, что на момент их прибытия были обнаружены повреждения трехэтажного здания отеля, а также легковых автомобилей, припаркованных рядом.

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Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Из здания было эвакуировано 8 человек.

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Что предшествовало: Сообщалось, что в результате ракетного удара по Харькову пострадали 11 человек, среди них - журналисты турецкого издания.