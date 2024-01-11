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На громаду Сумщини росіяни скинули 9 мін

Ольга Глущенко Четвер, 11 січня 2024, 03:22
На громаду Сумщини росіяни скинули 9 мін
вибух. фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння Сумської області, на одну із громад скинули 9 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

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По Білопільській громаді ворог бив з мінометів, 18 вибухів.

На Есманську громаду здійснено скидання ВОГ з БпЛА, 1 вибух. Також були обстріли з мінометів, 13 вибухів і артилерії, 8 вибухів.

У Свеській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 8 вибухів; артобстріл, 2 вибухи та обстріл зі стрілецької зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

По Середино-Будській громаді були мінометний обстріл, 2 вибухи та артобстріли, 6 вибухів.

По Юнаківській громаді здійснено мінометний обстріл, 5 вибухів та обстріл з артилерії, 5 вибухів.

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл, 2 вибухи та обстріл з РСЗВ, 8 вибухів.

По Шалигинській громаді був здійснений мінометний обстріл, 3 вибухи.

По Новослобідській громаді ворог вдарив з мінометів, 5 вибухів.

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл, 5 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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