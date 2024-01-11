На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин

В течение прошлого дня россияне совершили 29 обстрелов приграничья Сумской области, на одну из общин сбросили 9 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Зафиксировано 100 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Новослободская, Шалигинская, Есманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свесская громады.

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По Белопольской громаде враг бил из минометов, 18 взрывов.

На Эсманскую громаду осуществлен сброс ВОГ с БпЛА, 1 взрыв. Также были обстрелы из минометов, 13 взрывов и артиллерии, 8 взрывов.

В Свесской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 8 взрывов; артобстрел, 2 взрыва и обстрел из стрелкового оружия.

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Краснопольская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.

По Середино-Будской громаде были минометный обстрел, 2 взрыва и артобстрелы, 6 взрывов.

По Юнаковской общине осуществлен минометный обстрел, 5 взрывов и обстрел из артиллерии, 5 взрывов.

Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел, 2 взрыва и обстрел из РСЗО, 8 взрывов.

По Шалыгинской громаде был осуществлен минометный обстрел, 3 взрыва.

По Новослободской громаде враг ударил из минометов, 5 взрывов.

По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел, 5 взрывов.