Окупанти заявили про атаку українських БпЛА у 4 російських областях
Міноборони РФ заявило, що вночі 11 січня їхня ППО нібито збила три дрони над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей, у Воронезькій області безпілотник пошкодив будівлю.
Джерело: МО РФ, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram
Дослівно: "11 січня близько 04.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".
Деталі: За даними МО РФ, черговими засобами ППО три нібито українські безпілотні літальні апарати було перехоплено над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей.
Доповнено: Пізніше губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що вночі "український БПЛА пробив покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів області".
За словами російського чиновника, нібито ніхто не постраждав і загоряння немає.
При цьому Гусєв заявив, що на місці працюють усі оперативні служби, а ситуацію він тримає "на особистому контролі".
Пізніше стало відомо про пошкодження насосної станції в місті Калуга вночі.