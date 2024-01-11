Окупанти заявили про атаку українських БпЛА у 4 російських областях

Міноборони РФ заявило, що вночі 11 січня їхня ППО нібито збила три дрони над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей, у Воронезькій області безпілотник пошкодив будівлю.

Джерело: МО РФ, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram

Дослівно: "11 січня близько 04.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: За даними МО РФ, черговими засобами ППО три нібито українські безпілотні літальні апарати було перехоплено над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей.

Доповнено: Пізніше губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що вночі "український БПЛА пробив покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів області".

За словами російського чиновника, нібито ніхто не постраждав і загоряння немає.

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При цьому Гусєв заявив, що на місці працюють усі оперативні служби, а ситуацію він тримає "на особистому контролі".

Пізніше стало відомо про пошкодження насосної станції в місті Калуга вночі.