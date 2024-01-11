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Безпілотник вночі пошкодив насосну станцію в російській Калузі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 11 січня 2024, 09:44
Безпілотник вночі пошкодив насосну станцію в російській Калузі
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ УКРІНФОРМ

У російському місті Калуга зранку пошкоджено будівлю насосної станції під час атаки безпілотника.

Джерело: губернатора Калузької області РФ Владислав Шапша

Пряма мова: "Сьогодні вранці на околиці м. Калуга, над технічною спорудою насосної станції, стався вибух БПЛА. Унаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень. Загорянь і постраждалих немає. На місці події працюють оперативні групи".

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Теми: безпілотникиРосія
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