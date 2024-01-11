Безпілотник вночі пошкодив насосну станцію в російській Калузі
Четвер, 11 січня 2024, 09:44
У російському місті Калуга зранку пошкоджено будівлю насосної станції під час атаки безпілотника.
Джерело: губернатора Калузької області РФ Владислав Шапша
Пряма мова: "Сьогодні вранці на околиці м. Калуга, над технічною спорудою насосної станції, стався вибух БПЛА. Унаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень. Загорянь і постраждалих немає. На місці події працюють оперативні групи".
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Що передувало:
- В ніч на 10 січня на територію військового аеродрому "Енгельс 2" в Саратовській області РФ впали два збиті безпілотники.