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Оккупанты заявили об атаке украинских БпЛА в 4 российских областях

Ольга Глущенко, Ирина БалачукЧетверг, 11 января 2024, 08:16
Оккупанты заявили об атаке украинских БпЛА в 4 российских областях
беспилотник, иллюстративное фото УКРОБОРОНПРОМа

Минобороны РФ заявило, что ночью 11 января их ПВО якобы сбила три дрона над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей, а в Воронежской области беспилотник повредил здание.

Источник: МО РФ, губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram 

Дословно: "11 января около 04.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: По данным МО РФ, дежурными средствами ПВО три якобы украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.

Дополнено: Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ночью "украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов области".

По словам российского чиновника, якобы никто не пострадал и возгорания нет.

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При этом Гусев заявил, что на месте работают все оперативные службы, а ситуацию он держит "на личном контроле".

Позже стало известно о повреждении насосной станции в городе Калуга ночью.

Темы: беспилотникиРосcиявойна
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