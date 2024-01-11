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Беспилотник ночью повредил насосную станцию в российской Калуге

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 11 января 2024, 09:44
Беспилотник ночью повредил насосную станцию в российской Калуге
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА УКРИНФОРМ

В российском городе Калуга утром повреждено здание насосной станции во время атаки беспилотника.

Источник: губернатора Калужской области РФ Владислав Шапша

Прямая речь: "Сегодня утром на окраине г. Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы".

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Темы: беспилотникиРосcия
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