Беспилотник ночью повредил насосную станцию в российской Калуге

В российском городе Калуга утром повреждено здание насосной станции во время атаки беспилотника.

Источник: губернатора Калужской области РФ Владислав Шапша

Прямая речь: "Сегодня утром на окраине г. Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы".

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