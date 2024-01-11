Беспилотник ночью повредил насосную станцию в российской Калуге
Четверг, 11 января 2024, 09:44
В российском городе Калуга утром повреждено здание насосной станции во время атаки беспилотника.
Источник: губернатора Калужской области РФ Владислав Шапша
Прямая речь: "Сегодня утром на окраине г. Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы".
Реклама:
Что предшествовало:
- В ночь на 10 января на территорию военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области РФ упали два сбитых беспилотника.