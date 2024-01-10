ЗМІ: Безпілотники вночі дістались авіабази "Енгельс" в Росії
Вночі на територію військового аеродрому "Енгельс 2" в Саратовській області РФ впали два збиті безпілотники.
Джерело: Telegram-канал Astra, Міноборони РФ, губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін
Деталі: Міністерство оборони Росії зранку заявило, що вночі над Саратовською областю було збито український безпілотник. Інших подробиць у відомстві не повідомили.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв, що дрон був збитий над територією Енгельського району. За його словами, ніхто не постраждав.
За інформацією Telegram-каналу Astra, два безпілотники були збиті та впали саме на територію військового аеродрому "Енгельс 2". Про наслідки невідомо.
Довідково: На аеродромі "Енгельс" розміщується стратегічна авіація РФ. Ця авіабаза щонайменше двічі зазнавала атак.
Що передувало:
- 5 грудня 2022 року на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Енгельсі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.
- 26 грудня в російському Енгельсі чули вибухи, було оголошено повітряну тривогу. Повідомляли, що є постраждалі. Пізніше російське Міноборони підтвердило інформацію про трьох загиблих внаслідок пожежі військовослужбовців.