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ЗМІ: Безпілотники вночі дістались авіабази "Енгельс" в Росії

Тетяна ЛозовенкоСереда, 10 січня 2024, 12:59
ЗМІ: Безпілотники вночі дістались авіабази Енгельс в Росії
Супутниковий знімок авіабази в Енгельсі в Саратовській області, Reuters

Вночі на територію військового аеродрому "Енгельс 2" в Саратовській області РФ впали два збиті безпілотники.

Джерело: Telegram-канал Astra, Міноборони РФ, губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін 

Деталі: Міністерство оборони Росії зранку заявило, що вночі над Саратовською областю було збито український безпілотник. Інших подробиць у відомстві не повідомили.

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Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв, що дрон був збитий над територією Енгельського району. За його словами, ніхто не постраждав.

За інформацією Telegram-каналу Astra, два безпілотники були збиті та впали саме на територію військового аеродрому "Енгельс 2". Про наслідки невідомо.

Довідково: На аеродромі "Енгельс" розміщується стратегічна авіація РФ. Ця авіабаза щонайменше двічі зазнавала атак. 

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Теми: Росіябезпілотникиаеродромавіа
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