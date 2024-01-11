Правоохоронці арештували майно сім’ї Гринкевичів – ДБР

Правоохоронці арештували майно сім’ї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у дачі хабара слідчому ДБР.

Джерело: пресслужби ДБР, Офісу генпрокурора

Деталі: Повідомляється, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній.

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Для забезпечення відшкодування спричинених збитків, було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній, йдеться у повідомленні Бюро.

У ДБР зазначають, що за висновком експертів, уся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями Збройних сил України.

Кілька місяців тому ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

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Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів.

Досудове розслідування триває.

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