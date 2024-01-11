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Правоохранители арестовали имущество семьи Гринкевичей – ГБР

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 января 2024, 12:13
Правоохранители арестовали имущество семьи Гринкевичей – ГБР
задержание Гринкевича. фото ГБР

Правоохранители арестовали имущество семьи и подконтрольных компаний львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, Игоря Гринкевича, подозреваемого в даче взятки следователю ГБР.

Источник: пресс-службы ГБР, Офиса генпрокурора

Детали: Сообщается, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ были проведены обыски по адресам проживания и работы бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний.

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Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба были наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства премиумкласса, которые находятся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний, говорится в сообщении Бюро.

В ГБР отмечают, что, по заключению экспертов, вся поставленная продукция компаниями бизнесмена на нужды МОУ в 2023 году не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Несколько месяцев назад ДБР открыло уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

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В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. По предварительным оценкам, это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что 8 договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий показал факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров.

Досудебное расследование продолжается.

Предыстория:

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. УП узнала, что речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.
  • Сын Гринкевича утверждает, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.

Темы: Львовщинаскандалкоррупция
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