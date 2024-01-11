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Зеленський: Підтримка населенням РФ війни проти України не зростає

Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 січня 2024, 12:24
Зеленський: Підтримка населенням РФ війни проти України не зростає
володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни вже відчувають наслідки загарбницької війни проти України і її підтримка серед населення не зростає.

Джерело: Зеленський на пресконференції у Талліні

Пряма мова Зеленського: "Далі, якщо ви подивитись щодо підтримки самим населенням Російської Федерації цієї війни. Підтримка не зростає. Як би ми не відносились. Ми вважаємо, що вони (росіяни) всі винні в тому, що відбувається, і в наших смертях, і катування. Але тим не менше вони почали відчувати, відчувати цю війну, і на собі санкції. Економіка у них впадає, вона не зростає. Дефіцит зброї. Тобто склади, все це впадає, а не зростає".

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Деталі: За його словами, це відбувається, хоч і не дуже швидко. При цьому він запевнив, що "пауз" у війні на користь Росії не буде.

Що було раніше: Перед цим у Вільнюсі Зеленський заявив, що Росія врешті-решт відступить, треба просто "продовжувати її бити".

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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