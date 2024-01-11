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Зеленский: Поддержка населением РФ войны против Украины не растет

Станислав ПогориловЧетверг, 11 января 2024, 12:24
Зеленский: Поддержка населением РФ войны против Украины не растет
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне уже чувствуют последствия захватнической войны против Украины и ее поддержка среди населения не растет.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Таллине

Прямая речь Зеленского: "Далее, если вы посмотрите по поддержке самим населением Российской Федерации этой войны. Поддержка не растет. Как бы мы ни относились. Мы считаем, что они (россияне) все виноваты в том, что происходит, и в наших смертях, и пытках. Но тем не менее они начали чувствовать, чувствовать эту войну, и на себе санкции. Экономика у них впадает, она не растет. Дефицит оружия. То есть склады, все это впадает, а не растет".

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Детали: По его словам, это происходит, хоть и не очень быстро. При этом он заверил, что "пауз" в войне в пользу России не будет.

Что предшествовало: Перед этим в Вильнюсе Зеленский заявил, что Россия в конце концов отступит, надо просто "продолжать ее бить".

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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