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У Шмигаля відреагували на протокол НАЗК: Прем’єр не розголошував жодної інформації

Олександр Шумілін, Валентина РоманенкоЧетвер, 11 січня 2024, 12:41
У Шмигаля відреагували на протокол НАЗК: Прем’єр не розголошував жодної інформації
Денис Шмигаль. фото - Урядовий портал

Заяву Національного агентства з питань запобігання корупції про нібито розголошення інформації про викривача корупції Денисом Шмигалем у прем'єра назвали маніпуляцією.

Джерело: прессекретар прем'єр-міністра Ольга Куришко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Прем’єр-міністр України не розголошував жодної інформації про викривача.

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У вересні на Урядовий портал відповідно до закону України "Про звернення громадян" надійшло звернення громадян-працівників КРАІЛ про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій.

У зв’язку з цим звернення розглядалось та резолюція прем’єр-міністра України готувалася секретаріатом Кабінету міністрів саме як до звернення громадян. Про що було повідомлено заявників".

Деталі: За словами Куришко, заяви керівника НАЗК, що Шмигаль нібито розголосив інформацію про викривача, прем'єр вважає "черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол щодо прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оскільки, за даними агенції, прем’єр незаконно розголосив інформацію про викривача, який повідомив про корупцію працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Теми: Шмигаль НАЗК
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