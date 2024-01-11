У Шмыгаля отреагировали на протокол НАПК: Премьер не разглашал информации

Заявление Национального агентства по предотвращению коррупции о якобы разглашении информации о разоблачителе коррупции Денисом Шмыгалем у премьера назвали манипуляцией.

Источник: пресс-секретарь премьер-министра Ольга Курышко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Премьер-министр Украины не разглашал никакой информации об обличителе.

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В сентябре на Правительственный портал согласно закону Украины "Об обращениях граждан" поступило обращение граждан-работников КРАИЛ о неудовлетворении работой руководителя комиссии. Это обращение не являлось сообщением о коррупционных правонарушениях и не содержало какой-либо информации о возможных фактах коррупционных действий.

В этой связи обращение рассматривалось и резолюция премьер-министра Украины готовилась секретариатом Кабинета министров именно как к обращению граждан. О чем было сообщено заявителям".

Детали: По словам Курышко, заявления руководителя НАПК, что Шмигаль якобы разгласил информацию об обличителе, премьер считает "очередной манипуляцией накануне истечения срока полномочий господина Новикова".

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Что предшествовало: Глава НАПК Александр Новиков составил протокол относительно премьер-министра Дениса Шмыгаля, поскольку, по данным агентства, премьер незаконно разгласил информацию об обличителе, который сообщил о коррупции работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.