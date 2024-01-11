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Президент Естонії пояснив, чому піднімають тему перемир’я у війні Росії з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 11 січня 2024, 13:21
Президент Естонії пояснив, чому піднімають тему перемир’я у війні Росії з Україною
Президент Естонської Республіки Алар Каріс. Фото ОП

Тему перемир'я у війні Росії проти України піднімають на Заході, щоб дізнатися настрої, заявив президент Естонії Алар Каріс.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Каріса на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту у Таллінн вдень 11 січня

Пряма мова естонського президента: "Не під час офіційних, а на неформальних зустрічах у кулуарах порушують тему перемир'я, щоб дізнатися настрої. Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський: мир буде тоді, коли Україна переможе у війні".

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Деталі: Каріс наголосив, що тиск щодо переговорів не досягне успіху, поки в Європі та поза нею є єдність серед союзників.

При цьому він додав, що є групи інтересів, які намагаються зруйнувати цю єдність.

"Деяким країнам не можна дозволити зруйнувати цю єдність", – резюмував Каріс.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру між Росією і Україною, і додав, що побачив сигнали від обох сторін у цьому контексті.
  • Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Вільнюса у середу заявив про відсутність тиску партнерів з приводу припинення захисту України і замороження війни.
  • Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що у жодному форматі спілкування із західними союзниками Україну не підштовхують до початку переговорів з Росією і замороження війни. 

Теми: ЕстоніяУкраїнаРосіяпереговори
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