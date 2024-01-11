Президент Естонії пояснив, чому піднімають тему перемир’я у війні Росії з Україною
Тему перемир'я у війні Росії проти України піднімають на Заході, щоб дізнатися настрої, заявив президент Естонії Алар Каріс.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Каріса на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту у Таллінн вдень 11 січня
Пряма мова естонського президента: "Не під час офіційних, а на неформальних зустрічах у кулуарах порушують тему перемир'я, щоб дізнатися настрої. Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський: мир буде тоді, коли Україна переможе у війні".
Деталі: Каріс наголосив, що тиск щодо переговорів не досягне успіху, поки в Європі та поза нею є єдність серед союзників.
При цьому він додав, що є групи інтересів, які намагаються зруйнувати цю єдність.
"Деяким країнам не можна дозволити зруйнувати цю єдність", – резюмував Каріс.
Передісторія:
- Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру між Росією і Україною, і додав, що побачив сигнали від обох сторін у цьому контексті.
- Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Вільнюса у середу заявив про відсутність тиску партнерів з приводу припинення захисту України і замороження війни.
- Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що у жодному форматі спілкування із західними союзниками Україну не підштовхують до початку переговорів з Росією і замороження війни.