Президент Эстонии объяснил, почему поднимают тему перемирия в войне России против Украины

Тему перемирия в войне России против Украины поднимают на Западе, чтобы узнать настроения, заявил президент Эстонии Алар Карис.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Кариса на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Таллинн днем 11 января

Прямая речь эстонского президента: "Не во время официальных, а на неформальных встречах в кулуарах поднимают тему перемирия, чтобы узнать настроения. Но наш ответ такой же, как дал президент Зеленский: мир будет тогда, когда Украина победит в войне".

Реклама:

Детали: Карис отметил, что давление относительно переговоров не достигнет успеха, пока в Европе и вне ее есть единство среди союзников.

При этом он добавил, что есть группы интересов, которые пытаются разрушить это единство.

"Некоторым странам нельзя позволить разрушить это единство", − резюмировал Карис.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: