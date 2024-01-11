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Президент Эстонии объяснил, почему поднимают тему перемирия в войне России против Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 11 января 2024, 13:21
Президент Эстонии объяснил, почему поднимают тему перемирия в войне России против Украины
Президент Эстонской Республики Алар Карис. Фото ОП

Тему перемирия в войне России против Украины поднимают на Западе, чтобы узнать настроения, заявил президент Эстонии Алар Карис. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Кариса на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Таллинн днем 11 января

Прямая речь эстонского президента: "Не во время официальных, а на неформальных встречах в кулуарах поднимают тему перемирия, чтобы узнать настроения. Но наш ответ такой же, как дал президент Зеленский: мир будет тогда, когда Украина победит в войне".

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Детали: Карис отметил, что давление относительно переговоров не достигнет успеха, пока в Европе и вне ее есть единство среди союзников.

При этом он добавил, что есть группы интересов, которые пытаются разрушить это единство.

"Некоторым странам нельзя позволить разрушить это единство", − резюмировал Карис.

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Предыстория:

  • Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что настало время для дипломатии проложить путь к миру между Россией и Украиной, и добавил, что увидел сигналы от обеих сторон в этом контексте.
  • Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс в среду заявил об отсутствии давления партнеров по поводу прекращения защиты Украины и замораживания конфликта.
  • Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что ни в одном формате общения с западными союзниками Украину не подталкивают к началу переговоров с Россией и замораживанию войны.

Темы: ЭстонияУкраинаРосcияпереговоры
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