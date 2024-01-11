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Баскетбольні вболівальники повертаються на трибуни в Україні

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 січня 2024, 13:51
Баскетбольні вболівальники повертаються на трибуни в Україні
фото ФБУ

Другим видом спорту, на змагання з якого в Україні повернуть уболівальників, стане баскетбол.

Джерело: Федерація баскетболу України

Деталі: Міністерство молоді та спорту внесло відповідні зміни до наказу № 1587 від 28.05.2022 "Про деякі питання проведення всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану" в пункті про безпеку, відповідно до протокольного рішення засідання Кабінету міністрів від 1 грудня 2023 року № 133.

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Завдяки внесеним змінам, глядачі зможуть бути допущені на трибуни спортивних змагань за умови дотримання відповідного безпекового протоколу.

При цьому у ФБУ наголошують, що кожен зал має проходити процедуру допуску до проведення матчів з глядачами. Головним критерієм є наявність бомбосховища у радіусі 500 метрів від місця проведення змагань.

Кількість уболівальників також регулюватиметься індивідуально під кожен зал.

ВІДЕО ДНЯ

Першим баблом (вид змагання в баскетболі –ред.) з уболівальниками після великої перерви стане тур у Луцьку 12-14 січня.

Теми: спортВоєнний стан
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