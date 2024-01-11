Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Баскетбольные болельщики возвращаются на трибуны в Украине

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 января 2024, 13:51
Баскетбольные болельщики возвращаются на трибуны в Украине
фото ФБУ

Вторым видом спорта, на соревнования по которому в Украине вернут болельщиков, станет баскетбол.

Источник: Федерация баскетбола Украины

Детали: Министерство молодежи и спорта внесло соответствующие изменения в приказ №1587 от 28.05.2022 "О некоторых вопросах проведения всеукраинских спортивных мероприятий в условиях военного положения" в пункте о безопасности, в соответствии с протокольным решением заседания Кабинета министров от 1 декабря 2023 года №133.

Реклама:

Благодаря внесенным изменениям, зрители смогут быть допущены на трибуны спортивных соревнований при соблюдении соответствующего протокола безопасности.

При этом в ФБУ отмечают, что каждый зал должен проходить процедуру допуска к проведению матчей со зрителями. Главным критерием является бомбоубежище в радиусе 500 метров от места проведения соревнований.

Количество болельщиков будет также регулироваться индивидуально под каждый зал.

ВИДЕО ДНЯ

Первым баблом (вид соревнования в баскетболе – ред.) с болельщиками после большого перерыва станет тур в Луцке 12-14 января.

Темы: спортВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

Все новости...
спорт
Чемпионат Украины по волейболу стал первым, где официально допустили болельщиков
Свитолина вышла в финал своего первого турнира WTA в году
14-летний киевлянин стал самым молодым гроссмейстером в мире
Последние новости
03:52
Россияне вербуют белорусскую молодежь в свои военные вузы – сопротивление
02:58
Враг атаковал Сумскую область: в одной из громад – 40 взрывов за сутки
02:06
СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь
01:36
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с востока
00:58
Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
Все новости...
Реклама: