Баскетбольные болельщики возвращаются на трибуны в Украине

Вторым видом спорта, на соревнования по которому в Украине вернут болельщиков, станет баскетбол.

Источник: Федерация баскетбола Украины

Детали: Министерство молодежи и спорта внесло соответствующие изменения в приказ №1587 от 28.05.2022 "О некоторых вопросах проведения всеукраинских спортивных мероприятий в условиях военного положения" в пункте о безопасности, в соответствии с протокольным решением заседания Кабинета министров от 1 декабря 2023 года №133.

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Благодаря внесенным изменениям, зрители смогут быть допущены на трибуны спортивных соревнований при соблюдении соответствующего протокола безопасности.

При этом в ФБУ отмечают, что каждый зал должен проходить процедуру допуска к проведению матчей со зрителями. Главным критерием является бомбоубежище в радиусе 500 метров от места проведения соревнований.

Количество болельщиков будет также регулироваться индивидуально под каждый зал.

ВИДЕО ДНЯ

Первым баблом (вид соревнования в баскетболе – ред.) с болельщиками после большого перерыва станет тур в Луцке 12-14 января.