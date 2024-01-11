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В Росії заявили, що український дрон вразив їхній об'єкт електропостачання

Євген КізіловЧетвер, 11 січня 2024, 16:34
В Росії заявили, що український дрон вразив їхній об'єкт електропостачання
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ілюстративне: АРМІЯІНФОРМ

Влада Бєлгородської області РФ стверджує, що Збройні сили України за допомогою дрона-камікадзе пошкодили інфраструктурний об'єкт електропостачання в селі Тішанка Волоконівського району.

Джерело: губернатор області Вячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова: "У результаті скинутого осколкового боєприпасу постраждалих немає. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт електропостачання, тимчасово без світла залишаються близько 50 домоволодінь".

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Деталі: За його словами, оперативні та аварійні служби не ліквідовують наслідки, бо чекають на погодження з міністерством оборони.

Що передувало: У Бєлгороді ввечері 8 січня прогриміли вибухи, у міноборони РФ писали, що начебто збили 10 реактивних снарядів. У місті було пошкоджено будинки та автомобілі.

Теми: Росіяракетний ударенергетика
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