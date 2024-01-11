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В России заявили, что украинский дрон поразил их объект электроснабжения

Евгений КизиловЧетверг, 11 января 2024, 16:34
В России заявили, что украинский дрон поразил их объект электроснабжения
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРИМ", Иллюстративное фото иллюстративное: АРМИЯИНФОРМ

Власти Белгородской области РФ утверждают, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе повредили инфраструктурный объект электроснабжения в селе Тишанка Волоконовского района.

Источник: губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь: "В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений".

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Детали: По его словам, оперативные и аварийные службы не ликвидируют последствия, потому что ждут согласования с министерством обороны.

Что предшествовало: В Белгороде вечером 8 января прогремели взрывы, в минобороны РФ писали, что вроде бы сбили 10 реактивных снарядов. В городе были повреждены дома и автомобили.

Темы: Росcияракетный ударэнергетика
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