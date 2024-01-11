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Уряд офіційно повідомив про відкликання проєкту закону щодо мобілізації

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 січня 2024, 18:20
Уряд офіційно повідомив про відкликання проєкту закону щодо мобілізації
засідання Кабміну. ілюстративне фото з Урядового порталу

Уряд офіційно повідомив, що відкликав законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації.

Джерело: Telegram-канал Кабміну

Деталі: Повідомляється, що 11 січня на позачерговому засіданні уряд підтримав протокольне рішення, ініційоване Міноборони "Про відкликання внесеного до Верховної Ради проєкту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової службиˮ.

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Вказано, що після доопрацювання Міністерством оборони відповідний законопроєкт буде повторно винесений на розгляд Кабінету міністрів.

Що передувало: Джерела "Української правди" повідомили, що Кабінет міністрів позапланово зібрався 11 січня та відкликав свій законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Після внесення урядового законопроєкту щодо вдосконалення мобілізації в парламенті виникли бурхливі дискусії та суперечки.

ВІДЕО ДНЯ

Після кількох нарад із військовим керівництвом 11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо мобілізації. Одночасно нардепи мають передати пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.

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Теми: мобілізаціяКабінет міністрів
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