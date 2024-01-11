Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин официально сообщил об отзыве проекта закона о мобилизации

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 января 2024, 18:20
Кабмин официально сообщил об отзыве проекта закона о мобилизации
заседание Кабмина. иллюстративное фото с Правительственного портала

Правительство официально сообщило, что отозвало законопроект о совершенствовании мобилизации.

Источник: Telegram-канал Кабмина

Детали: Сообщается, что 11 января на внеочередном заседании правительство поддержало протокольное решение, инициированное Минобороны "Об отзыве внесенного в Верховную Раду проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службыˮ.

Реклама:

Указано, что после доработки Министерством обороны соответствующий законопроект будет повторно вынесен на рассмотрение Кабинета министров.

Что предшествовало: Источники "Украинской правды" сообщили, что Кабинет министров внепланово собрался 11 января и отозвал свой законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

После внесения правительственного законопроекта по совершенствованию мобилизации в парламенте возникли бурные дискуссии и споры.

ВИДЕО ДНЯ

После нескольких совещаний с военным руководством 11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада возвращает на доработку правительству законопроект о мобилизации. Одновременно нардепы должны передать предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

Читайте также: Как будет выглядеть мобилизация в Украине? Переводим с бюрократического языка на человеческий нашумевший законопроект от правительства

Темы: мобилизацияКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь

Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

Все новости...
мобилизация
Минобороны заявило, что готово вносить новую редакцию законопроекта о мобилизации
Кабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники
Зеленский заявил, что мужчины должны были бы вернуться в Украину, хотя бы чтобы платить налоги
Последние новости
05:48
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
04:58
ISW проанализировал, как РФ создает информационные условия для оправдания своей агрессии в других странах
03:52
Россияне вербуют белорусскую молодежь в свои военные вузы – сопротивление
02:58
Враг атаковал Сумскую область: в одной из громад – 40 взрывов за сутки
02:06
СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь
01:36
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с востока
00:58
Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
Все новости...
Реклама: