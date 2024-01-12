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У Києві була снігова гроза – синоптикиня

Ольга Глущенко П'ятниця, 12 січня 2024, 01:04
У Києві була снігова гроза – синоптикиня
снігова гроза в Києві, скриншот відео

Ввечері 11 січня в Києві трапилося рідкісне явище – снігова гроза із громом і блискавицею.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Справді, схоже, це була гроза.

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Взимку вкрай рідко, але буває.

Нас якраз проходить атмосферний фронт.

Повітря суне холодне, тобто, атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося із вологими потоками атмосферного фронту.

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Зіткнення спровокувало грозу".

"Називається в метеорології – снігова гроза, коли замість дощової зливи йде сніг".

Деталі: Крім того, зазначила Діденко, атмосферний фронт "піде далі", небо проясниться, а мороз стане міцнішим.

Нагадаємо: 12 січня вночі в Україні прогнозували невеликий сніг, вдень без опадів, 13-14 січня у більшості областей часом сніг, на дорогах країни ожеледиця.

Теми: Київпогода
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