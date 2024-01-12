В Киеве была снежная гроза – синоптик
Вечером 11 января в Киеве случилось редкое явление – снежная гроза с громом и молнией.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Действительно, похоже, это была гроза.
Зимой крайне редко, но бывает.
Нас как раз проходит атмосферный фронт.
Воздух идет холодный, то есть, атмосфера заполняется холодным северным воздухом, который столкнулся с влажными потоками атмосферного фронта.
Столкновение спровоцировало грозу".
"Называется в метеорологии – снежная гроза, когда вместо дождевого ливня идет снег".
Детали: Кроме того, отметила Диденко, атмосферный фронт "пойдет дальше", небо прояснится, а мороз станет крепче.
Напомним: 12 января ночью в Украине прогнозировали небольшой снег, днем без осадков, 13-14 января в большинстве областей временами снег, на дорогах страны гололедица.