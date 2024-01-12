В Киеве была снежная гроза – синоптик

Вечером 11 января в Киеве случилось редкое явление – снежная гроза с громом и молнией.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Действительно, похоже, это была гроза.

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Зимой крайне редко, но бывает.

Нас как раз проходит атмосферный фронт.

Воздух идет холодный, то есть, атмосфера заполняется холодным северным воздухом, который столкнулся с влажными потоками атмосферного фронта.

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Столкновение спровоцировало грозу".

"Называется в метеорологии – снежная гроза, когда вместо дождевого ливня идет снег".

Детали: Кроме того, отметила Диденко, атмосферный фронт "пойдет дальше", небо прояснится, а мороз станет крепче.

Напомним: 12 января ночью в Украине прогнозировали небольшой снег, днем без осадков, 13-14 января в большинстве областей временами снег, на дорогах страны гололедица.