Військові США і Британії атакували хуситів у Ємені ракетами "Томагавк" – АР

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, в рамках масованого удару у відповідь з використанням ракет "Томагавк", що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Джерело: Associated Press із посиланням на американських чиновників

Деталі: За словами почадовців, військові цілі включали логістичні центри, системи протиповітряної оборони і місця зберігання зброї.

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Ці удари стали першою військовою відповіддю США проти хуситів, які з початку війни в Ізраїлі постійно атакують комерційні судна безпілотниками і ракетами.

Скоординована військова атака відбулася лише через тиждень після того, як Білий дім і низка країн-партнерів виступили з останнім попередженням до хуситів, щоб вони припинили атаки, інакше їм загрожують військові дії.

Офіційні особи підтвердили удари на умовах анонімності, щоб обговорити військові операції.

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Попередження, схоже, мало принаймні деякий короткочасний вплив, оскільки напади припинилися на кілька днів.

Однак у вівторок повстанці Хуті здійснили найбільшу атаку безпілотниками і ракетема, націленими на судноплавство в Червоному морі, американські і британські кораблі, американські винищувачі збили 18 безпілотників, дві крилаті ракети і одну протикорабельну ракету.

А в четвер хусити запустили в Аденській затоці протикорабельну балістичну ракету, яку помітив комерційний корабель, але вона не влучила в судно.

Бойовики, які здійснили 27 атак із застосуванням десятків безпілотників і ракет тільки з 19 листопада, заявили в четвер, що будь-яка атака американських сил на їхні об'єкти в Ємені викличе жорстку військову відповідь.