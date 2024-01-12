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Военные США и Британии атаковали хуситов в Йемене ракетами "Томагавк" – АР

Ольга ГлущенкоПятница, 12 января 2024, 02:28
Военные США и Британии атаковали хуситов в Йемене ракетами Томагавк – АР
Эсминец ВМС США "Карни" выпускает ракету в направлении позиций Хути в Красном море, иллюстративное фото ВМС США

Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.

Источник: Associated Press со ссылкой на американских чиновников

Детали: По словам чиновников, военные цели включали логистические центры, системы противовоздушной обороны и места хранения оружия.

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Эти удары стали первым военным ответом США против хуситов, которые с начала войны в Израиле постоянно атакуют коммерческие суда беспилотниками и ракетами.

Скоординированная военная атака состоялась лишь через неделю после того, как Белый дом и ряд стран-партнеров выступили с последним предупреждением к хуситам, чтобы они прекратили атаки, иначе им грозят военные действия.

Официальные лица подтвердили удары на условиях анонимности, чтобы обсудить военные операции.

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Предупреждение, похоже, имело по крайней мере некоторое кратковременное влияние, поскольку нападения прекратились на несколько дней.

Однако во вторник повстанцы Хути совершили крупнейшую атаку беспилотниками и ракетами, нацеленными на судоходство в Красном море, американские и британские корабли, американские истребители сбили 18 беспилотников, две крылатые ракеты и одну противокорабельную ракету.

А в четверг хуситы запустили в Аденском заливе противокорабельную баллистическую ракету, которую заметил коммерческий корабль, но она не попала в судно.

Боевики, которые совершили 27 атак с применением десятков беспилотников и ракет только с 19 ноября, заявили в четверг, что любая атака американских сил на их объекты в Йемене вызовет жесткий военный ответ.

Темы: Ближний ВостокСШАВеликобританиявойна
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