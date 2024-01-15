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У Міноборони назвали терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію у ВР

Тетяна ОлійникПонеділок, 15 січня 2024, 20:30
У Міноборони назвали терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію у ВР
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд у Верховну раду через декілька тижнів.

Джерело: заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова в етері "Єдиних новин"

Пряма мова: "Вона (редакція законопроєкту – УП) опиниться у ВР у найкоротші терміни, вона має пройти певний шлях погодження в уряді. І я хочу наголосити, що такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають нас на передовій вже близько двох років… Ми розуміємо, що це буде декілька тижнів".

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Деталі: Калмикова додала, що початок реалізації норм законопроєкту також очікується упродовж тижнів чи більш ніж місяця.

Передісторія:

  • 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.
  • Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі, так само як за ухилення від мобілізації.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.
  • 8 січня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
  • 12 січня Верховна Рада повернула на доопрацювання уряду законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації.

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Теми: мобілізаціяВерховна РадаМіноборони
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