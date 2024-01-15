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Прем’єрка Естонії наголосила, що у Європи є три-п’ять років на підготовку до агресії РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 15 січня 2024, 22:05
Прем’єрка Естонії наголосила, що у Європи є три-п’ять років на підготовку до агресії РФ
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що в Європи є три-п’ять років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Каллас в інтерв'ю The Times

Деталі: Каллас покликалась на оцінки естонської розвідки, згідно з якими Росія в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п'яти років, аби відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО.

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"Це вкрай залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза – для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію", – вважає вона.

Саме тому, вважає прем’єрка Естонії, Заходу потрібно посилити військову допомогу Україні, аби вона змогла завдати рішучого удару й позбавити Росію можливості погрожувати сусідам на довгі роки.

Але в довгостроковій перспективі, на її думку, НАТО має ухвалити стратегію "стримування" Росії за зразком Холодної війни – яка зокрема передбачає збільшення оборонних витрат кожної країни-члена до щонайменше 2,5% ВВП.

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"Росія ніколи не програвала свою останню колоніальну війну. Я багато читаю та намагаюся зрозуміти, як ми можемо розірвати це історичне коло. І ключовим елементом для цього є відповідальність. Вони (Росія. – Ред.) ніколи не несли відповідальності за скоєні злочини", – наголосила Каллас.

Напередодні видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу – навчального сценарію, який крок за кроком описує, як може розвиватись військовий конфлікт між РФ і НАТО. У сценарії дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал Bild ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.

Теми: ЕстоніяРосія
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