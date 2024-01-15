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Премьер Эстонии подчеркнула, что у Европы есть три-пять лет на подготовку к агрессии РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 15 января 2024, 22:05
Премьер Эстонии подчеркнула, что у Европы есть три-пять лет на подготовку к агрессии РФ
Фото: Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что у Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе России на восточном фланге Североатлантического Альянса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Каллас в интервью The Times

Детали: Каллас сослалась на оценки эстонской разведки, согласно которым России в случае гипотетического перемирия в Украине нужно будет от трех до пяти лет, чтобы восстановить военную угрозу на границе восточных членов НАТО.

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"Это крайне зависит от того, как мы сможем сохранить наше единство и нашу позицию в отношении Украины. Потому что России нужна пауза, и эта пауза - для того, чтобы собрать свои ресурсы и силы. Слабость провоцирует агрессоров, поэтому слабость провоцирует Россию", - считает она.

Именно поэтому, считает премьер Эстонии, Западу нужно усилить военную помощь Украине, чтобы она смогла нанести решительный удар и лишить Россию возможности угрожать соседям на долгие годы.

Но в долгосрочной перспективе, по ее мнению, НАТО должно принять стратегию "сдерживания" России по образцу Холодной войны – которая в частности предусматривает увеличение оборонных расходов каждой страны-члена до не менее 2,5% ВВП.

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"Россия никогда не проигрывала свою последнюю колониальную войну. Я много читаю и пытаюсь понять, как мы можем разорвать этот исторический круг. И ключевым элементом для этого является ответственность. Они (Россия. – Ред.) никогда не несли ответственности за совершенные преступления", – подчеркнула Каллас.

Накануне издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера – учебному сценарию, который шаг за шагом описывает, как может развиваться военный конфликт между РФ и НАТО. В сценарии действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал Bild основывается на документе, который является учебным сценарием.

Темы: ЭстонияРосcия
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