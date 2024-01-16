Міноборони РФ заявило про атаку дронів на дві російські області

У ніч на 16 січня дві російські області, Воронезьку і Бєлгородську, атакували 12 безпілотників.

Джерело: МО РФ

Дослівно: "Черговими засобами ППО було знищено п'ять і перехоплено три українські безпілотні літальні апарати над територією Воронезької області, чотири БПЛА перехоплено над територією Бєлгородської області".

Реклама:

Що передувало: Вночі 16 січня серія вибухів пролунала над російським Воронежем. Влада заявила про атаку "українських безпілотників".

Після цього в російському місті Воронеж запровадили стан надзвичайної ситуації.