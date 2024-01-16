Міноборони РФ заявило про атаку дронів на дві російські області
Вівторок, 16 січня 2024, 06:04
У ніч на 16 січня дві російські області, Воронезьку і Бєлгородську, атакували 12 безпілотників.
Джерело: МО РФ
Дослівно: "Черговими засобами ППО було знищено п'ять і перехоплено три українські безпілотні літальні апарати над територією Воронезької області, чотири БПЛА перехоплено над територією Бєлгородської області".
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Що передувало: Вночі 16 січня серія вибухів пролунала над російським Воронежем. Влада заявила про атаку "українських безпілотників".
Після цього в російському місті Воронеж запровадили стан надзвичайної ситуації.