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Схема з опікунством дітей для уникнення мобілізації: ВАКС арештував суддю з Одещини

Олександр ШумілінВівторок, 16 січня 2024, 20:02
Схема з опікунством дітей для уникнення мобілізації: ВАКС арештував суддю з Одещини
Фото ілюстративне

Вищий антикорупційний суд арештував на два місяці голову Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського, якого обвинувачують в організації схеми по уникненню мобілізації, яка полягала у оформленні чоловіків єдиними опікунами дитини.

Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, джерела УП

Дослівно: "16 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до судді одного з районних судів Одещини, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 059 800 грн застави".

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Деталі: За версією слідства суддя одержав 1500 доларів США за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місце проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон.

Пізніше слідство з’ясувало, що в цьому суді за 2 роки було винесено понад 1000 рішень по вказаній категорії справ. "Крім того, з’ясувалось, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ", - йдеться у повідомленні САП.

Джерела УП стверджують, що Боярський збирається внести заставу. За його словами, друзі вже зібрали необхідну суму.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 9 січня СБУ повідомила, що ліквідували масштабну корупційну схему в Одеській області, де суд за 3,5 тисяч доларів хабаря ухвалював рішення, які дозволяли військовозобов'язаним чоловікам уникати мобілізації та виїжджати за кордон.
  • Видання NGL.media встановило, що Боярський був організатором схеми уникнення мобілізації чоловіків, коли військовослужбовці подавали рапорти на звільнення з армії на підставі того, що після розлучення вони залишились єдиними опікунами своїх неповнолітніх дітей. Фіктивні розлучення з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька масово оформлялися через Білгород-Дністровський міськрайонний суд.

Теми: судОдесамобілізація
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