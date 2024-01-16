Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца председателя Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского, которого обвиняют в организации схемы для избежания мобилизации, которая заключалась в оформлении мужчин единственными опекунами ребенка.

Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "16 января 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил к судье одного из районных судов Одесской области, которого уличили в получении неправомерной выгоды за принятие решения, которое помогло бы избежать мобилизации, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 059 800 грн залога".

Реклама:

Детали: По версии следствия судья получил 1500 долларов США за обещание принять решение об установлении место жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение для избежание мобилизации и как основание для выезда с ним за границу.

Позже следствие выяснило, что в этом суде за 2 года было вынесено более 1000 решений по указанной категории дел. "Кроме того, выяснилось, что имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места жительства ребенка на временно оккупированной территории, подделки процессуальных документов от истцов и вмешательства в систему автоматизированного распределения судебных дел", - говорится в сообщении САП.

Источники УП утверждают, что Боярский собирается внести залог. По его словам, друзья уже собрали необходимую сумму.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: