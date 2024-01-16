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У телемарафоні показали карту Росії з анексованим Кримом, канал "Ми Україна" визнав провину

Тетяна ОлійникВівторок, 16 січня 2024, 21:02
У телемарафоні показали карту Росії з анексованим Кримом, канал Ми Україна визнав провину
Скриншот з телемарафону "Єдині новини"

У етері телемарафону "Єдині новини" 16 січня показали карту Росії з приєднаним до її складу анексованим українським Кримом, на каналі "Ми-Україна" заявили, що винних буде покарано.

Джерело: сайт телеканалу "Ми-Україна" 

Деталі:  У сюжеті журналістки Олени Гончаренко про відсутність опалення у російських регіонах показали карту, де видно приєднаний Крим.

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На сайті телеканалу "Ми-Україна" опублікували заяву, де визнали свою провину. Вказують, що це "груба помилка" та обіцяють визначити та покарати винних.

Дослівно: "В сюжеті дійсно була зображена карта Росії на якій помилково позначений український півострів Крим. Це груба помилка. Команда визнає свою відповідальність. Ступінь провини кожного з причетних до створення та випуску матеріалу в ефір визначається. Винуватці неминуче понесуть покарання".

Теми: телебаченняКримокупація
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