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В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину

Татьяна ОлейникВторник, 16 января 2024, 21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал Мы Украина признал вину
Скриншот с телемарафона "Единые новости"

В эфире телемарафона "Единые новости" 16 января показали карту России с присоединенным к ее составу аннексированным украинским Крымом, на канале "Мы-Украина" заявили, что виновные будут наказаны.

Источник: сайт телеканала "Мы-Украина"

Детали:  В сюжете журналистки Елены Гончаренко об отсутствии отопления в российских регионах показали карту, где виден присоединенный Крым.

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На сайте телеканала "Мы-Украина" опубликовали заявление, в котором признали свою вину. Указывают, что это грубая ошибка и обещают определить и наказать виновных.

Дословно: "В сюжете действительно была изображена карта России, на которой ошибочно обозначен украинский полуостров Крым. Это грубая ошибка. Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание".

Темы: телевидениеКрымоккупация
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