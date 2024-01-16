В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину

В эфире телемарафона "Единые новости" 16 января показали карту России с присоединенным к ее составу аннексированным украинским Крымом, на канале "Мы-Украина" заявили, что виновные будут наказаны.

Источник: сайт телеканала "Мы-Украина"

Детали: В сюжете журналистки Елены Гончаренко об отсутствии отопления в российских регионах показали карту, где виден присоединенный Крым.

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На сайте телеканала "Мы-Украина" опубликовали заявление, в котором признали свою вину. Указывают, что это грубая ошибка и обещают определить и наказать виновных.

Дословно: "В сюжете действительно была изображена карта России, на которой ошибочно обозначен украинский полуостров Крым. Это грубая ошибка. Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание".