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Міноборони розірве останню угоду з компанією, пов’язаною із Гринкевичем

Тетяна ОлійникСереда, 17 січня 2024, 19:51
Міноборони розірве останню угоду з компанією, пов’язаною із Гринкевичем
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Міністерство оборони ухвалило рішення розірвати контракт на постачання продуктів із компанією "Трейд лайнс рітейл", яка пов’язана з бізнесменом Ігорем Гринкевичем, міністерство також просить визнати його потерпілою стороною у справі проти компаній підприємця

Джерело: сайт Міноборони

Деталі: Як стало відомо Міноборони від ДБР, компанії "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект" постачали Міноборони низькоякісні товари. Це спричинило Міністерству оборони матеріальну шкоду на загальну суму понад 934 мільйонів гривень, свідчать дані ДБР. 

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В межах досудового розслідування ДБР арештувало рахунки та активи цих компаній. Наприкінці 2023 року компанія "Трейд лайнс рітейл" на конкурсних торгах в системі Prozorro була визнана переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для ЗСУ.

Дослівно:" Через неможливість забезпечити поставки продуктів, Міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи "Трейд лайнс рітейлу" для розірвання контракту. Щоб уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні  майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.
  • 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис. гривень.
  • 9 січня Міноборони повідомило, що розриває контракти з компаніями, що повʼязані з сімʼєю львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Втім одна угода все ж залишалась дійсною, бо була укладена до того, як стало відомо про арешти і затримання. 

Теми: Міноборони
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