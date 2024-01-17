Російські війська убили двох жителів Херсона й знову атакують місто

Увечері 17 січня російські військові атакують місто Херсон із різних видів озброєння, попередні обстріли призвели до загибелі двох чоловіків і поранення жінки.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "У Херсоні знову гучно! Армія РФ атакує місто з різних видів зброї".

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Деталі: Після ворожих обстрілів у Херсоні почалися перебої з електрикою.

Перед цим начальник міськадміністрації повідомив, що в Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ 17 січня постраждали троє людей: двоє загинули, одна порнена.

Померлим чоловікам було 37 і 65 років. Один із них на момент ворожої атаки перебував на вулиці, інший – у власному авто.

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Поранення отримала жінка 71 року, яка була у приміщенні, коли армія РФ вдарила по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок ворожих обстрілів у середу пошкоджено будинки, автомобілі, електромережі, виникли кілька пожеж.