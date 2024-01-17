Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город

Вечером 17 января российские военные атакуют город Херсон из различных видов вооружения, предыдущие обстрелы привели к гибели двух мужчин и ранению женщины.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь Мрочко: "В Херсоне снова громко! Армия РФ атакует город из разных видов оружия".

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Детали: После вражеских обстрелов в Херсоне начались перебои с электричеством.

Перед тем начальник горадминистрации сообщил, что в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск 17 января пострадали три человека: двое погибли, один ранен.

Умершим мужчинам было 37 и 65 лет. Один из них на момент вражеской атаки находился на улице, другой – в собственном авто.

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Ранения получила женщина 71 года, которая была в помещении, когда армия РФ ударила по Херсону с временно оккупированного левого берега.

В результате вражеских обстрелов в среду повреждены дома, автомобили, электросети, возникли несколько пожаров.