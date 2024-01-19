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Справа закупок Гринкевича для МОУ: трьох фігурантів арештували із заставою по пів мільярда

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 січня 2024, 01:00
Справа закупок Гринкевича для МОУ: трьох фігурантів арештували із заставою по пів мільярда
один із фігурантів справи Андрій Колотило в суді 18 січня. Фото – «Радіо Свобода»

Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід трьом із 5-ти фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена – арештував із півмільярдною заставою.

Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді", джерело УП в правоохоронних органах

Пряма мова Максимець: "У четвер суд обирає запобіжний захід трьом фігурантам справи, щодо першого з них судом ухвалено рішення про арешт на два місяці (до 16 березня) із альтернативою застави в 500 001 528 грн".

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Деталі: За даними УП, йдеться про Андрія Колотила. 

Оновлено о 23.30: За клопотанням Офісу генерального прокурора другому фігуранту кримінального провадження щодо поставки неякісного одягу для ЗСУ суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із тим же розміром застави – 500 001 528 грн. За даними УП, йдеться про Володимира Тимківа.

Оновлено о 1.00: Суд арештував третього підозрюваного у цій справі (Кузьмінський -ред.) на 2 місяці із аналогічною заставою в пів мільярда.

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Що передувало: Державне бюро розслідування за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомило нову підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого раніше запідозрили у дачі хабара слідчому ДБР.

Всього у справі фігурують 5 людей, із яких старший Гринкевич уже перебуває в СІЗО, а його син Роман наразі оголошений у розшук.

Фігурантів підозрюють у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

За даними слідства, бенефіціар трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Її учасники уклали договори із Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України.

Теми: ЛьвівщинакорупціяОфіс генпрокурораДБР
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