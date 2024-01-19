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Дело закупок Гринкевича для МОУ: три фигуранта арестованы с залогом по полмиллиарда

Валентина РоманенкоПятница, 19 января 2024, 01:00
Дело закупок Гринкевича для МОУ: три фигуранта арестованы с залогом по полмиллиарда
один из фигурантов дела Андрей Колотило в суде 18 января. Фото - "Радио Свобода"

Печерский районный суд Киева 18 января избрал меру пресечения трем из 5-ти фигурантов дела о сделках с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины фирм львовского бизнесмена - арестовал с полумиллиардным залогом.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", источник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Максимец: "В четверг суд избирает меру пресечения трем фигурантам дела, в отношении первого из них судом принято решение об аресте на два месяца (до 16 марта) с альтернативой залога в 500 001 528 грн".

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Детали: По данным УП, речь идет об Андрее Колотило. Рассмотрение других ходатайств продолжается.

Обновлено в 23.30: По ходатайству Офиса генерального прокурора второму фигуранту уголовного производства о поставке некачественной одежды для ВСУ суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с тем же размером залога - 500 001 528 грн. По данным УП, речь идет о Владимире Тымкиве.

Обновлено в 1.00: Суд арестовал третьего подозреваемого по этому делу (Кузьминский -ред.) на 2 месяца с аналогичным залогом в полмиллиарда.

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Что предшествовало: Государственное бюро расследования под процессуальным руководством Офиса генпрокурора сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, которого ранее заподозрили в даче взятки следователю ГБР.

Всего в деле фигурируют 5 человек, из которых старший Гринкевич уже находится в СИЗО, а его сын Роман сейчас объявлен в розыск.

Фигурантов подозревают в нанесении государственному бюджету Украины ущерба на почти миллиард гривен.

По данным следствия, бенефициар трех предприятий создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Ее участники заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды для нужд Вооруженных сил Украины.

Темы: ЛьвовщинакоррупцияОфис генпрокурораГБР
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