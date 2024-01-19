РФ запустила по Україні 4-тонну протикорабельну ракету 1960-х років – Defence Express

За даними українського військового порталу Defence Express, російські війська запустили по Україні протикорабельну ракету П-35 вагою 4 тонни і завдовжки 10 метрів, яку прийняли на озброєння ще у 1962 році.

Джерело: Defence Express

Дослівно: "…вдарити нею могли або з берегового ракетного комплексу "Редут", або з підземного "Объект-100".

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РФ для ударів по Україні використала ракету П-35 (3М44 "Прогрес"), уламки якої були знайдені, а фото вже з'явились у мережі. Це перший відомий випадок її застосування".

"На зображеннях, з додатково розмитим Defense Express фоном, видно уламки П-35, яка відрізняється значними габаритами. Бо мова йде про ракету довжиною у 10 метрів та стартовою вагою у 4 тонни, яку розроблювали у 50-х роках, а прийняли на озброєння у 1962 році".

Деталі: Видання зазначає, що, вочевидь, вона була збита, й враховуючи те, що це протикорабельна ракета, скоріш за все, ворог цілив нею в об'єкти у південних областях.

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уламки збитої ракети, фото: Defence Express

Зазначається, що Defense Express з власних джерел має підтвердження, що мова йде саме про цю ракету.

Незважаючи на вік, П-35 все ще знаходиться на озброєнні РФ. Зокрема, вона є засобом ураження берегового ракетного комплексу "Редут". Станом на 2021 рік їх кількість оцінювалась у 8 пускових.

Окрім того, ракета П-35 використовується у стаціонарному комплексі "Утес", який також відомий під назвою "Объект-100". Це підземний об'єкт, який розміщений біля Балаклави. Самі ракети у пускових у ньому сховані під землею та підіймаються лише перед стартом.

Загалом у РФ було лише два таких комплекси – у Криму та на острові Кильдин у Баренцевому морі (за наявною інформацією – покинутий).

Defence Express невідомо, яку саме пускову окупанти використали для удару.

Дослівно: "П-35 навіть в останній версії модернізації (3М44), яка була прийнята на озброєння у 1982 році, вже тоді вважалась архаїчною. Дальність її застосування складає до 300 км (за деякими джерелами, у версії 3М44 до 460 км), швидкість – до 1800 км/год (за іншими джерелами 2200 км/год), розмір бойової частини до 930 кг (ФКБЧ 4Г48)".

"Система наведення цієї протикорабельної ракети класична для того часу – інерціальна на маршевій ділянці та вмикання активної радіолокаційної головки самонаведення на кінцевій. Профіль польоту, від якого залежить й дальність: 400 метрів, 4 км або 7 км, але перед атакою об'єкта ракета знижується на висоту 100 метрів".

Деталі: У публікації додають, що також була закладена можливість ураження наземних, точніше – берегових цілей. Але через систему наведення вони мали бути радіоконтрастними.

Таким чином пуски ворогом ракет П-35 чимось дотичні до застосування Х-22, які використовуються ним для терористичних ударів по містах – підсумовує Defence Express.