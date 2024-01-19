РФ запустила по Украине 4-тонную противокорабельную ракету 1960-х годов – Defence Express

По данным украинского военного портала Defence Express, российские войска запустили по Украине противокорабельную ракету П-35 весом 4 тонны и длиной 10 метров, которую приняли на вооружение еще в 1962 году.

Источник: Defence Express

Дословно: "...ударить ею могли или с берегового ракетного комплекса "Редут", или с подземного "Объект-100".

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РФ для ударов по Украине использовала ракету П-35 (3М44 "Прогресс"), обломки которой были найдены, а фото уже появились в сети. Это первый известный случай ее применения".

"На изображениях, с дополнительно размытым Defense Express фоном, видно обломки П-35, которая отличается значительными габаритами. Потому что речь идет о ракете длиной в 10 метров и стартовым весом в 4 тонны, которую разрабатывали в 50-х годах, а приняли на вооружение в 1962 году".

Детали: Издание отмечает, что, очевидно, она была сбита, и учитывая то, что это противокорабельная ракета, скорее всего, враг целился ею в объекты в южных областях.

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обломки сбитой ракеты, фото: Defence Express

Отмечается, что Defense Express из собственных источников имеет подтверждение, что речь идет именно об этой ракете.

Несмотря на возраст, П-35 все еще находится на вооружении РФ. В частности, она является средством поражения берегового ракетного комплекса "Редут". По состоянию на 2021 год их количество оценивалось в 8 пусковых.

Кроме того, ракета П-35 используется в стационарном комплексе "Утес", который также известен под названием "Объект-100". Это подземный объект, который размещен возле Балаклавы. Сами ракеты в пусковых в нем спрятаны под землей и поднимаются только перед стартом.

Всего в РФ было только два таких комплекса - в Крыму и на острове Кильдин в Баренцевом море (по имеющейся информации - заброшенный).

Defence Express неизвестно, какую именно пусковую оккупанты использовали для удара.

Дословно: "П-35 даже в последней версии модернизации (3М44), которая была принята на вооружение в 1982 году, уже тогда считалась архаичной. Дальность ее применения составляет до 300 км (по некоторым источникам, в версии 3М44 до 460 км), скорость - до 1800 км/ч (по другим источникам 2200 км/ч), размер боевой части до 930 кг (ФКБЧ 4Г48)".

"Система наведения этой противокорабельной ракеты классическая для того времени - инерциальная на маршевом участке и включение активной радиолокационной головки самонаведения на конечном. Профиль полета, от которого зависит и дальность: 400 метров, 4 км или 7 км, но перед атакой объекта ракета снижается на высоту 100 метров".

Детали: В публикации добавляют, что также была заложена возможность поражения наземных, точнее - береговых целей. Но из-за системы наведения они должны были быть радиоконтрастными.

Таким образом пуски врагом ракет П-35 чем-то касаются применения Х-22, которые используются им для террористических ударов по городам - заключает Defence Express.