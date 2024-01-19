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Військові США завдали ударів і знищили протикорабельні ракети хуситів

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 січня 2024, 02:58
Військові США завдали ударів і знищили протикорабельні ракети хуситів
бойовики-хусити в Ємені, фото: Yahya Arhab/EPA via Shutterstock

Американські військові заявили, що знищили протикорабельні ракети хуситів, які загрожували торговим суднам і кораблям ВМС США.

Джерело: U.S Central Command у мережі X

Деталі: Зазначається, що 18 січня сили Центрального командування США завдали ударів по двох протикорабельних ракетах хуситів, які були націлені та готові до запуску по південній частині Червоного моря.

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Військові США виявили ракети в контрольованих хуситами районах Ємену і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.

"Згодом американські війська завдали удару і знищили ракети з метою самооборони", – зазначають в U.S Central Command.

Що передувало: Напередодні США завдали нового удару по об'єктах хуситів в Ємені на тлі постійних нападів угруповання на міжнародні судна в цьому регіоні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю. 
  • У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства й спільно із союзниками завдали кількох ударів по базах хуситів у Ємені.

Теми: Ємен СШАвійна
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