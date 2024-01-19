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Военные США нанесли удары и уничтожили противокорабельные ракеты хуситов

Ольга ГлущенкоПятница, 19 января 2024, 02:58
Военные США нанесли удары и уничтожили противокорабельные ракеты хуситов
боевики-хуситы в Йемене, фото: Yahya Arhab/EPA via Shutterstock

Американские военные заявили, что уничтожили противокорабельные ракеты хуситов, которые угрожали торговым судам и кораблям ВМС США.

Источник: U.S Central Command в сети X

Детали: Отмечается, что 18 января силы Центрального командования США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов, которые были нацелены и готовы к запуску по южной части Красного моря.

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Военные США обнаружили ракеты в контролируемых хуситами районах Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.

"Впоследствии американские войска нанесли удар и уничтожили ракеты в целях самообороны", – отмечают в U.S Central Command.

Что предшествовало: Накануне США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене на фоне постоянных нападений группировки на международные суда в этом регионе.

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Предыстория: 

  • На фоне войны против ХАМАС хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю. 
  • В ответ США развернули миссию по защите судоходства и совместно с союзниками нанесли несколько ударов по базам хуситов в Йемене.

Темы: Йемен СШАвойна
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